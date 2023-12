La funzione dell’iPhone che può “salvarti” nei momenti di confusione: sarà tutto più semplice e veloce

Non tutti conoscono questa incredibile funzione dell’iPhone che può esserti di grande aiuto nei momenti di confusione: il trucco imperdibile!

Forse potrà sembrare incredibile, eppure secondo gli esperti informatici i comuni utenti utilizzano il proprio smartphone a meno del 50% delle sue potenzialità. Nonostante infatti questi moderni dispositivi consentano di effettuare diverse attività tra cui telefonare, inviare messaggi, scattare foto, girare video, ascoltare musica, navigare in rete e connettersi sui social, ci sono anche tantissime altre funzioni che normalmente non usiamo.

A tal proposito, quest’oggi vogliamo svelarti tre trucchetti che ti permetteranno di massimizzare l’utilizzo del tuo iPhone anche nelle situazioni più disperate. Per esempio quando sei in confusione a causa di un’emergenza oppure hai le mani occupate per poter attivare una determinata funzione sul telefono.

Vedrai, quando scoprirai ciò che stiamo per dirti di sicuro ci ringrazierai perché si tratta di una impostazione utilissima.

La funzione dell’iPhone che ancora non consci e che può “salvarti” nei momenti di confusione

Nella frenesia della vita quotidiana spesso può capitare di avere un momento di confusione e di non saper bene che cosa fare. Se in simili circostanze dovessi trovarti ad aver bisogno di utilizzare lo smartphone per scattare una fotografia di sicuro andresti in tilt.

Ma niente paura, perché esistono almeno tre modi per attivare questa funzione in modo facile e veloce senza dover nemmeno sbloccare lo schermo dell’iPhone. Sei curioso di saperne di più? Allora non perdere altro tempo e scopri subito questi trucchetti utilissimi.

Immagina di dover scattare una foto al volo magari per segnarti una targa o il nome di una via e di non riuscire a sbloccare il tuo telefono. Che cosa potresti fare in questo caso? Di sicuro per evitare di andare in confusione potresti ricorrere ad uno di questi sistemi semplicissimi.

Se hai iPhone 15 Pro e Pro Max puoi affidarti al nuovo tasto azione programmabile. Dalle Impostazioni è possibile scegliere che alla pressione del pulsante venga attivata la fotocamera. In alternativa, è possibile cliccare in maniera prolungata sull’icona presente in basso a destra nella Lock Screen. Ancora, non tutti sanno che facendo uno swipe da destra verso sinistra è possibile avviare la fotocamera sempre dalla schermata di blocco.

Insomma, d’ora in poi se ti troverai in una situazione di difficoltà in cui avrai bisogno di scattare foto o girare video non avrai problemi ad attivare la funzione fotocamera in pochi semplici click. Davvero geniale!