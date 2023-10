Niente Internet prima di questa età: la guida per genitori dei pediatri

Da tempo è in corso il dibattito su quale sia l’età migliore per concedere Internet ai bambini. Adesso però si esprimono i pediatri.

Il fatto che la tecnologia si sia fatta largo anche nel mondo dell’istruzione e alle elementari si insegni Informatica solleva una questione importante. Vale a dire quale sia l’età adatta per iniziare a usare Internet e se non sia invece il caso di rimandare questo momento. A riguardo però hanno deciso di parlare gli esperti della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp).

Alcuni genitori danno in mano tablet e smartphone già a due anni sperando di intrattenere il bambino e non farlo annoiare. Altri invece precludono l’uso del pc o di altri device con accesso a Internet fino all’inizio delle elementari o anche oltre. La virtù come si dice sta nel mezzo dato che secondo i pediatri il divieto tassativo dei dispositivi digitali va mantenuto almeno fino ai tre anni di età.

La ragione è durante i primi tre anni di vita il bambino impara la coordinazione e a muoversi nello spazio attorno a sé. Stare perennemente di fronte a un display con giochi o video lo tiene sicuramente occupato, ma gli impedisce di fare esperienza di ciò che lo circonda. Perciò meglio dargli giochi più tradizionali e lasciare che impari a interagire con l’ambiente tramite i suoi sensi.

Niente Internet fino a che età?

Se a tre anni si può pensare di concedere il primo approccio con la tecnologia, è il caso di introdurre smartphone e tablet in maniera lenta e graduale. Durante l’età della scuola materna (3-6 anni) il bambino apprende le capacità manuali e sensoriali. Quindi se anche il divieto non è più totale meglio limitarsi al minimo necessario e solo video o musica, niente Internet.

Una volta compiuti i sei anni non è raro che per concedere i cartoni o qualche film di animazione si lasci usare Disney+ o Netflix, ma solo sotto supervisione. Dare l’accesso a Internet a quest’etàè ancora rischioso visto che tra i sei e i nove anni i bambini imparano la socialità attraverso i giochi di gruppo. Si può allungare il tempo a disposizione, ma sempre evitando di navigare sul web.

L’età ideale per permettere le prime ricerche su Internet è intorno ai nove anni, quando i bambini sono verso la fine delle elementari. Naturalmente senza consentire di farsi un profilo sui social network per cui è giusto aspettare l’età adolescenziale.