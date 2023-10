Scarica subito queste app che sono appena diventate gratis: hai poco tempo

Se sei alla ricerca di intrattenimento, adesso potrai scaricare queste app che sono appena diventate gratis: hai poco tempo a disposizione.

Ormai nell’era digitale è impossibile rimanere a corto di intrattenimento. Se sei alla ricerca di applicazioni in grado di concederti un po’ di svago nel tempo libero non potrai non scaricare queste che sono appena diventate gratuite. Purtroppo però hai pochissimo tempo per farlo: quali sono.

Sono sempre di più le persone che trovano dello svago attraverso le applicazioni del proprio cellulare. Nel corso degli anni alcune di queste sono diventate dei must da avere sull smartphone. Altre invece sono sì molto belle, ma allo stesso tempo hanno un prezzo, che spesso scoraggia gli utenti al download. Infatti seppur solitamente il loro costo non supera i sei euro, sono diversi gli utenti che esitano a compiere questa piccola spesa. Fortunatamente, per tutti gli utenti Android, delle volte questi giochi potrebbero essere messi in offerta.

Anche alla fine di questo mese di Ottobre, il Google Play Store ha deciso di fare dei veri e propri regali agli utenti interessati a undici titoli che prima erano a pagamento. Infatti questi per un periodo limitato di tempo saranno a titolo gratuito. Oggi quindi andremo a scoprire quali sono i titoli che potranno essere scaricati senza alcun costo. Inoltre che li scaricherà in questo lasso di tempo li avrà per sempre a disposizione gratuitamente.

Scarica queste app, adesso sono diventate gratis: le occasioni per gli utenti

Il Google Play Store è in costante aggiornamento e questo vuol dire che potrebbero essere differenti le occasioni che si possono presentare agli utenti. Nel dettaglio, proprio nelle prossime ore, potrebbero essere differenti i titoli pronti ad essere messi in vendita gratuitamente. Al momento i titoli che potranno essere riscattati gratuitamente sono ben undici, scopriamo la lista completa.

In precedenza venduto a 0,89 euro, può vantare su oltre un milione di download. Stickman Legends Offline Game – Sono oltre dieci milioni gli utenti che hanno scaricato il gioco che prima era in vendita a 0,79 euro.

Questo è poco conosciuto visto che aveva solo 5mila downlaod ed era venduto a 0,19 euro. Defense Zone 3 ultra HD – Questo è il gioco più costoso della lista, visto che costava 2,69 euro. Scaricato da oltre 500mila utenti adesso potrà essere tuo gratuitamente.

Prima costava 2,19 euro ed è stato scaricato più di un milione di volte. Shadow Knight Ninja Fighting – Il più famoso della lista e che può vantare 5 milioni di download prima costava 0,59 euro ed adesso può essere tuo gratuitamente.

Tutti gli utenti Android quindi non dovranno farsi sfuggire queste opportunità, con i titoli elencati che saranno gratuiti fino al termine di ottobre.