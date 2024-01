Smetti di fare questi 3 errori ogni giorno e non dovrai cambiare PC così spesso: risparmi migliaia di euro

Cambi troppo spesso il pc? Forse devi solo evitare alcuni errori che possono accorciargli la vita. Scopri quali sono e smetti subito di farli

Il pc, specie se portatile, è ormai diventato un vero compagno di viaggio. In tanti, infatti, sono soliti usarlo sia a casa che al lavoro, portandolo con sé in varie occasioni. Dopotutto la sua portabilità lo rende uno strumento davvero semplice da usare e perfetto da mettere in borsa e da tirar fuori in caso di necessità. Ma cosa fare se il pc si guasta sempre e ci obbliga a cambiare spesso macchina?

La verità è che nella maggior parte dei casi il problema sta in alcuni errori che facciamo senza rendercene conto. Se anche tu vuoi far durare il tuo portatile più a lungo del solito, dovresti quindi evitare questi tre errori all’apparenza banali ma in grado di comprometterlo.

Gli errori da non fare se vuoi che il tuo pc portatile duri di più

Avere un pc portatile è sicuramente una gran comodità e in tanti casi aiuta a passare il tempo con la visione di un film o la lettura di un libro, semplificando il lavoro per chi è in smart working o tende a concluderlo a casa. Per evitare di spendere cifre folli ogni anno, però, è molto importante averne cura ed evitare alcuni errori che possono danneggiarlo facendolo durare di meno.

Uno di questi è non pulirlo spesso. Per quanto possa sembrare strano, la polvere e l’accumulo di cellule morte sono in grado di danneggiarlo più di quanto immagini. Meglio, quindi, dedicargli qualche minuto in più durante la settimana che dover correre ai ripari. Ovviamente la pulizia dovrà interessare sia la tastiera che le porte alle quali si attaccano hard disk, cuffie e quant’altro.

Non proteggerlo durante gli spostamenti è un altro dei gravi errori da non fare mai. Per farlo durare più a lungo è infatti preferibile cercare sempre di ammortizzare eventuali urti usando borse studiate appositamente per fargli da custodia. In questo modo si manterrà funzionale per molto più tempo.

Infine anche non aggiornare mai il software è molto grave perché spesso ci sono protezioni da migliorare e programmi che senza aggiornamento potrebbero funzionare male. Evitare questi tre errori ti consentirà di prenderti cura del tuo portatile in modo diverso e più completo e di garantirgli una vita più lunga.

In questo modo, oltre a risparmiare tanti soldi, potrai godere della sua compagnia per tanto tempo. E se stai scegliendo il tuo primo pc portatile solo ora, qui puoi trovare alcuni modelli che costano poco e hanno tanto da offrire in termini di prestazioni.