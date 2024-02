Windows, questa funzione è una vera e propria svolta: la stanno chiedendo tutti, ecco la guida

Windows possiede una funzione davvero utile e che rappresenta una vera e propria svolta. In molti la stanno chiedendo: tutta la sua utilità.

Microsoft con il suo Windows ha fatto da pioniere per i numerosi sistemi operativi che sono usciti fuori negli anni a venire. Il colosso di Redmond, Seattle, è stata una delle prime aziende a sviluppare un OS per i computer, prima con il lancio di MS-DOS e successivamente, appunto, con Windows all’inizio degli anni ’90. Sono diverse le caratteristiche che lo hanno reso unico nel tempo. Ovviamente la funzionalità più evidente è comunque l’accessibilità facilitata per tutti gli utenti, anche per quelli meno esperti.

Sempre Windows ha offerto una compatibilità davvero a mpia con una gamma di applicazioni software. In questo modo gli utenti hanno avuto modo di eseguire una grande varietà di programmi su piattaforme del colosso del mondo tecnologico. In questo modo Microsoft ha creato un vasto ecosistemi di sviluppatori e partner che hanno contribuito ad espandere le funzionalità e le capacità di Windows. Delle volte però le funzionalità sono talmente tante che sfuggono addirittura agli utenti. In queste ore ne è spuntata una che è davvero utile.

Microsoft, questa funzione di Windows è poco conosciuta: è tanto utile da cambiarti la vita

In pochi sanno che con Windows 11 è stata integrata una nuova funzione che permette di scansionare un QR Code direttamente dal PC. Per sfruttarla gli utenti non dovranno fare altro che utilizzare la webcam dei loro PC desktop o laptop per eseguire la scansione dei codici QR direttamente dal proprio dispositivo. Per utilizzarla, inoltre, dovrete aver scaricato l’ultima versione del sistema operativo. Una volta soddisfatti questi requisiti è sufficiente aprire l’app Fotocamera preinstallata su tutti i computer Windows.

All’interno dell’applicazione è possibile accedere alle impostazioni facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo superiore sinistro della finestra. Da qui, è possibile attivare la funzione “Prova le nuove funzionalità sperimentali”, che abilita la scansione dei codici QR. Una volta abilitata questa funzione, tornate alla schermata principale dell’app Fotocamera e noterete un’icona aggiuntiva accanto all’otturatore, rappresentata da un QR Code. Facendo clic su questa icona, sarete pronti per inquadrare il codice QR desiderato utilizzando la vostra webcam.

Una volta inquadrato correttamente, il codice verrà letto e potrete accedere ai contenuti collegati, come ad esempio collegamenti a siti web, informazioni di contatto o reti Wi-Fi da condividere. Questa funzione rappresenta un passo in avanti nella facilità d’uso e nell’integrazione delle tecnologie di scansione dei codici QR direttamente sul desktop. Oltre a offrire maggiore comodità agli utenti, contribuisce anche a migliorare la sicurezza eliminando la necessità di scaricare applicazioni di terze parti con provenienza dubbia.