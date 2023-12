Solo così sfrutti al 100% la tua asciugatrice e tieni a bada la spesa in bolletta

Vuoi sfruttare al 100% la tua asciugatrice e tenere ugualmente a bada la spesa della bolletta? Ecco i trucchetti da adottare.

Negli ultimi anni, in quasi tutte le case degli italiani, a far compagni alla lavatrice è subentrata anche l’asciugatrice. Molto più utilizzata al nord Italia che al sud, quest’ultima costituisce un enorme aiuto per il bucato soprattutto in inverno, quando le giornate di pioggia sono maggiori di quelle di sole, o nei luoghi in cui non vi è un balcone con la possibilità di stendere, all’aria aperta, il proprio bucato.

Ma quest’ultima può causare un aumento della bolletta, ogni mese. Vediamo insieme alcuni semplici ed efficaci trucchetti per poter sfruttare al 100% la propria asciugatrice evitando salassi a fine mese.

Sfrutta al 100% la tua asciugatrice e terrai a bada la spesa in bolletta

L’asciugatrice, come accennato precedentemente, è un elettrodomestico che aiuta tantissimo in casa, diventato con il passare degli anni uno dei più importanti, ed indispensabili, nella nostra quotidianità. Aiuta sicuramente a risparmiare tantissimo tempo, a non dover guardare sempre, soprattutto in inverno, le previsioni giornaliere per decidere quando attuare una lavatrice e così via. Ma purtroppo, visto il rincaro energetico, anche quest’ultima può incidere, gravemente, sulla bolletta mensile.

Ma se vi dicessimo che ci sono dei piccoli trucchetti che possono farvela sfruttare al 100%, ma limitare i danni? Vediamoli insieme di seguito.

Tra i diversi trucchetti, sicuramente troviamo:

Acquistare palline di lana da mettere in asciugatrice : quest’ultime servono principalmente per poter creare lo spazio tra i vestiti. In questo modo il lavoro fatto dall’asciugatrice sarà minore e i vestiti saranno asciugati, senza pieghe, in men che non si dica. Una vera rivoluzione!

: quest’ultime servono principalmente per poter creare lo spazio tra i vestiti. In questo modo il lavoro fatto dall’asciugatrice sarà minore e i vestiti saranno asciugati, senza pieghe, in men che non si dica. Una vera rivoluzione! Trucchetto dei cubetti di ghiaccio : un altro trucchetto prevede l’utilizzo, all’interno dell’asciugatrice, dei cubetti di ghiaccio. Per ottenere un meraviglioso effetto, come se i vestiti fossero stati stirati, è possibile inserire all’interno dell’asciugatrice due o tre cubetti di ghiaccio. Durante l’asciugatura, il ghiaccio diventerà vapore e fungerà da ferro da stiro. I vestiti saranno perfetti!

: un altro trucchetto prevede l’utilizzo, all’interno dell’asciugatrice, dei cubetti di ghiaccio. Per ottenere un meraviglioso effetto, come se i vestiti fossero stati stirati, è possibile inserire all’interno dell’asciugatrice due o tre cubetti di ghiaccio. Durante l’asciugatura, il ghiaccio diventerà vapore e fungerà da ferro da stiro. I vestiti saranno perfetti! Profumare i vestiti con l’ammorbidente: può capitare, spesso, che i vestiti inseriti nell’asciugatrice, una volta terminato il programma, possano perdere il loro profumo iniziale. Ecco perché possiamo inserire, insieme ad essi, un salvaslip con su dell’ammorbidente. In questo modo il profumo invaderà l’intero elettrodomestico ed i vestiti saranno perfetti.

Insomma, se volete avere un’efficacia pari al 100%, dovrete sicuramente utilizzare uno dei trucchetti sopra elencati. In questo modo riuscirete anche a risparmiare un bel po’, a fine mese, sulla bolletta (ed in questo periodo è sicuramente necessario).