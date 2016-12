Apple iPhone 7 Plus è un dispositivo di fascia elevata caratterizzato da uno splendido design, disponibile nelle cinque colorazioni silver, gold, rose, gold, black e jet black, resistente all’acqua grazie alla certificazione IP67. Analizzando la scheda tecnica, l’iPhone 7 Plus si basa sul processore quad-core A10 Fusion a 64 bit, su una memoria RAM da 2 GB, su una memoria interna da 32, 128 o 256 GB non espandibile e sul sistema operativo iOS 10.0.1. Dispone, inoltre, di display LED retina da 5,5 pollici con una risoluzione di 1920x1080 pixel, tasto home con lettore di impronte digitali Touch ID, fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo, teleobiettivo, stabilizzatore ottico, zoom ottico, flash LED e filmati video 4K, fotocamera frontale da 7 megapixel con flash retina, supporto LTE, modulo NFC, Wifi, Bluetooth, GPS con GLONASS, batteria al litio da 2900 mAh non rimovibile e altoparlanti stereo.15-09-2016

Molto Buono 9.0 / 10



Scrivi un'opinione | Commenta