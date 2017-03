BlackBerry KeyOne è uno smartphone che si contraddistingue dagli altri competitor per la presenza di una tastiera fisica qwerty al di sotto dello schermo. Per quanto riguarda la scheda tecnica, si basa sul processore octa-core Qualcomm Snapdragon 635, sul sistema operativo Android 7.1 e su una RAM da 3 GB. Dispone, inoltre, di display capacitivo da 4,5 pollici con risoluzione 1620x1080 pixel e vetro Corning Gorilla 4, memoria interna di 32 GB, espandibile fino a 2 TB, fotocamera principale da 12 megapixel con sensore Sony e filmati 4K, fotocamera frontale da 8 megapixel, supporto LTE, Wi-fi, Bluetooth, modulo NFC, lettore di impronte digitali, GPS, batteria ricaricabile da 3505 mAh e varie funzionalità per la sicurezza e la privacy del dispositivo.27-03-2017

