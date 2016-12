Pro:DUAL SIM; Filmati video Full HD; Processore octa-core; Risoluzione e qualità fotocamera posteriore; Scocca in metallo

Contro:Risoluzione display; No supporto LTE; Versione Android

Conclusione:In definitiva, il Huawei G Play Mini è un ottimo smartphone di fascia medio-bassa che si distingue, rispetto alla media dei dispositivi dello stesso livello, per la sua scocca in metallo, anziché in plastica, per il processore octa-core e per un reparto fotografico davvero notevole. Le note dolenti, invece, sono l’assenza del supporto alla rete LTE, ormai presente anche sui telefoni più economici, e la risoluzione del display, non elevatissima. Interessante, sicuramente, la presenza del doppio slot per schede SIM.