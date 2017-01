Il Huawei Nova Plus è uno smartphone presentato dal produttore durante la manifestazione IFA dello scorso anno. Si tratta di un modello di fascia media, caratterizzato da un design particolarmente curato, da una scheda tecnica davvero molto interessante e da prestazioni importanti, soprattutto per quanto riguarda il reparto fotografico.



Iniziando dalla descrizione dei dettagli tecnici, lo smartphone si basa sul processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 da 2 Ghz, su una memoria RAM da ben 3 GB e sul sistema operativo Android nella versione 6.0.1 con interfaccia proprietaria Emotion UI. Quanto a connettività e rete, supporta il 4G LTE e dispone del WiFi e della Tecnologia Bluetooth, nella versione 4.0, ma non del modulo NFC. La memoria interna è di 32 GB e risulta espandibile tramite schede microSD fino a 128 GB.



Come già anticipato, il reparto fotografico del Huawei Nova Plus è davvero interessante, grazie alla presenza di una fotocamera posteriore da 16 megapixel di risoluzione e provvista di funzioni avanzate quali lo stabilizzatore ottico di immagine a 3 assi, attivo sia per le foto che per i video, un sistema di autofocus ultrarapido, il flash LED e la possibilità di registrare filmati video con risoluzione 4K. La fotocamera frontale è da 8 megapixel e vanta diversi filtri e funzionalità per realizzare selfie perfetti, come Beauty Skin e Beauty Make-up.



Da evidenziare è sicuramente il lettore di impronte digitali, che permette di garantire la sicurezza dei dati presenti sullo smartphone bloccando le applicazioni e le zone private tramite appunto la propria impronta. Altra funzionalità importante è una gestione avanzata del risparmio energetico, con ben 3 opzioni diverse e con la notifica delle applicazioni che stanno consumando troppa energia e di quelle non usate da tanto tempo. Utile anche la possibilità di impostare il telefono per l’uso con una sola mano, viste le ampie dimensioni del display.



Quanto a personalizzazione, il Huawei Nova Plus presenta, appunto un’interfaccia proprietaria che consente di modificare la dimensione della griglia delle app, di avviare l’acquisizione dello screenshot della pagina tramite un tap con la nocca delle dita, e anche un gestore di applicazioni molto pratico. Infine, il display è un touchscreen IPS da 5,5 pollici con risoluzione Full HD.



Non mancano vari sensori come l’accelerometro, il sensore di luminosità ambientale e di prossimità, il giroscopio, la bussola e il già citato lettore di impronte digitali. Lo smartphone offre anche la possibilità di utilizzare due schede SIM contemporaneamente, ma una delle due occuperà il posto della scheda memoria. Lo smartphone monta, infine, una batteria ricaricabile al litio da 3340 mAh che assicura fino a un massimo di 2 giorni di autonomia. La confezione d’acquisto comprende caricabatterie, cavo USB, auricolari stereo, guida rapida ed estrattore SIM.