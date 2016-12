Il Sony Xperia Z5 Compact uno degli ultimi smartphone presentati dal produttore sul finire dello scorso anno, ed anche tra quelli che presentano una scheda tecnica di alto livello. Rispetto ad altri modelli della serie Z cambiato un po nel design, pur conservando quella che la loro caratteristica pi evidente, condivisa da altri dispositivi Sony, vale a dire la certificazione IP68, in base alla quale il telefono risulta essere resistente allacqua e alla polvere, perci non bisogna assolutamente preoccuparsi di versarci dellacqua sopra incautamente.



Soffermandoci sui dettagli tecnici, il cellulare si basa sul processore octa-core Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 a 64 bit, su una memoria RAM da 2 GB e sul sistema operativo Android nella versione 5.1.1 Lollipop. Quanto a connettivit e rete, lo smartphone supporta il 4G LTE e dispone del WiFi e della Tecnologia Bluetooth, nella versione 4.0. La memoria interna di 32 GB e risulta espandibile tramite schede microSD fino a 200 GB.



Molto interessante il reparto multimediale del Sony Xperia Z5 Compact, in particolare quello fotografico, che vede la presenza di una fotocamera posteriore dotata di un sensore di immagine Exmor RS da 1/2,3" e 23 megapixel di risoluzione, e di varie funzionalit quali la messa a fuoco automatica ibrida, uno zoom digitale fino a 8x, un obiettivo grandangolare Sony G, una sensibilit fino a 12800 ISO, lo stabilizzatore di immagine, anche nei video, il flash LED e la possibilit di registrare filmati video con risoluzione 4K.



Anche il display degno di nota, quanto meno per quel che riguarda la qualit. Si tratta, infatti, di un touchscreen dotato di tecnologie Triluminos, X-Reality e Dynamic Contrast Enhancer, le stesse montate sui migliori televisori Sony. Resta qualche dubbio sulla risoluzione, solo HD, dello schermo, che quindi non fa quel salto di qualit che ci si aspetterebbe. Molto interessante, invece, il sensore di impronte digitali, che per integrato nel tasto di accensione, quindi di lato, e non facilmente accessibile con la mano sinistra. Presenta anche la classica fotocamera frontale, da 5 megapixel, anchessa con sensore Exmor ma di tipo R, e in grado di registrare in Full HD.



Tantissime le altre funzionalit in dotazione, tra cui la certificazione DLNA, il modulo NFC, il GPS integrato, laudio surround con eliminazione digitale del rumore, laccelerometro, il sensoredi prossimit, il giroscopio e la bussola. Lo smartphone monta, infine, una batteria ricaricabile al litio da 2700 mAh che assicura fino a un massimo di 2 giorni di autonomia. La confezione dacquisto molto scarna e comprende solamente il cavo USB.