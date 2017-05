Acer Switch 3 è un notebook convertibile con tastiera che si aggancia alla base tramite dei magneti, ma che può essere usato anche in modalità tablet, per maggiore comodità. Presenta un display touchscreen IPS da 12,2 con risoluzione Full HD e monta il processore Intel Pentium o Celeron, una memoria RAM da 4 GB, un disco allo stato solido da 32, 64 o 128 GB e il sistema operativo Windows 10 Home o Pro. Altre caratteristiche includono una fotocamera posteriore da 5 megapixel, una fotocamera frontale da 2 megapixel, il Wi-Fi, la tecnologia Bluetooth 4.0, lo slot per schede microSD e la porta USB-C. L'autonomia massima dichiarata dal produttore è di 8 ore. Supporta, infine, la Acer Active Pen per scrivere direttamente sullo schermo.11-05-2017

Buono 7.0 / 10



