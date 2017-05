Acer Switch 5 è un notebook appartenente alla famiglia dei convertibili, con tastiera agganciabile, adatto per il lavoro, lo studio e il divertimento. Tra le caratteristiche spicca la possibilità di utilizzarlo con la Acer Active Pen per disegnare o scrivere note direttamente su documenti o foto. Le specifiche di base includono il processore Intel Core i7 o i5, una memoria RAM da 8 GB, un disco allo stato solido da 512 GB, uno schermo da 12 pollici con risoluzione 2160x1440 e il sistema operativo Windows 10 Home o Pro. Non mancano connettività Wi-Fi, Bluetooth, slot per microSD, porta USB-C, fotocamera frontale da 2 megapixel, fotocamera posteriore da 5 megapixel, lettore di impronte digitali e autonomia dichiarata fino a 10,5 ore.06-05-2017

Molto Buono 8.0 / 10



