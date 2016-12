Il produttore taiwanese ha lanciato quest’anno, esattamente nel mese di settembre, la nuova serie di tablet ZenPad, di varie dimensioni, tra cui ASUS ZenPad 10, quello con schermo più grande, ma non per questo il più performante. I tablet ZenPad 10 si differenziano dagli ZenPad 8.0 e ZenPad 7.0 soprattutto per la presenza di un pennino styus creato appositamente, che consente funzionalità più avanzate e intuitive.



Per quanto riguarda la scheda tecnica, questo tablet monta un processore quad-core Intel Atom Z3560, Intel Atom x3-C3230 o Intel Atom x3-C3200, tutti 64 bit a 1,6 GHz, una memoria RAM da 2 GB, il sistema operativo Android nella versione 5.0 Lollipop e una memoria interna di 8, 16 o 32 GB, espandibile con schede microSD fino a 64 GB. Non mancano la connettività Wifi, la tecnologia Bluetooth nella versione 4.0, la porta microUSB, il jack audio e lo slot per schede SIM, con supporto alla rete 3G o alla rete 4G.



Il display del tablet ASUS ZenPad 10 è interessante sotto diversi punti di vista. Si tratta, infatti di un touchscreen da 10,1 pollici con pannello IPS, supporto multi-touch a 10 dita, vetro Corning Gorilla Glass, rivestimento anti-impronte, un ottimo sensore di luminosità e una serie di tecnologie volte a migliorare la qualità delle immagini, tra cui ASUS Tru2Life e ASUS TruVivid. Peccato davvero per la risoluzione di appena 1280x800 pixel, troppo poca per uno schermo di queste dimensioni. Accattivante, invece, il design, sempre scocca in plastica ma con una texture particolare che ne facilita la presa. Le linee sono sobrie e pulite, conferendogli un’innata eleganza.



Il vero punto di forza del tablet ASUS ZenPad 10 è molto probabilmente il settore audio, grazie ai due altoparlanti integrati situati nella parte anteriore e diretti verso l’utente, che garantiscono un suono ricco, ma soprattutto alla tecnologia DTS HD Premium Sound, che permette la riproduzione o lo streaming di musica o filmati con audio DTS surround fino a 5.1 canali. Non molto esaltante, invece, il reparto fotografico, dal momento che monta una fotocamera posteriore da 5 o da 2 megapixel, a seconda del modello, e una frontale da 2 o da 0,3 megapixel, davvero poco.



Infine, come già anticipato, questo tablet può essere utilizzato con lo Z Stylus opzionale, un pennino progettato appositamente per questo modello e che assicura un’esperienza di scrittura e disegno facile e precisa. La penna è realizzata in alluminio e presenta un design molto elegante e raffinato, inoltre assicura fino a 150 ore di utilizzo con una sola ricarica. Completano il quadro il GPS, l'accelerometro, il g-sensor, il sensore di luminosità ambientale, il sensore di prossimità, il giroscopio e una batteria ricaricabile al litio da 4840 mAh non rimovibile che copre un’intera giornata lavorativa.