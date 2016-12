Il Samsung Galaxy TabPro S un cosiddetto dispositivo 2 in 1, nello specifico si tratta di un tablet che si collega a una tastiera, gi inclusa nella confezione e che funge anche da custodia, per trasformarsi in un vero e proprio computer portatile. Perfetto connubio tra design e tecnologia, tra le migliori soluzioni se si desidera uno strumento maneggevole e leggero, da portare sempre con s.



Per quanto riguarda la scheda tecnica, il tablet si basa sul processore dual-core Intel Core M3 da 2,2Ghz, su una RAM da ben 4 GB e sul sistema operativo Windows 10 Home. Dispone, inoltre, di disco allo stato solido da 128 o 256 GB, espandibile con schede microSD fino a 128 GB, della connettivit Wi-Fi, della tecnologia Bluetooth e del modulo NFC, mentre la versione con slot per le schede SIM al momento non disponibile, ma dovrebbe esserlo in futuro.



Molto interessante sicuramente lo schermo del Samsung Galaxy TabPro S, un display un touchscreen Super AMOLED da 12 pollici con leccellente risoluzione 2160x1440 pixel e in grado di visualizzare 16 milioni di colori. Ma bisogna un attimo ritornare su quella che la caratteristica principale di questo prodotto, ossia la sua tastiera integrata. Come gi anticipato inclusa gi nel prezzo, che non certo basso, pertanto si pu iniziare a utilizzarla gi da subito.



La tastiera di per s presenta tasti piatti e ravvicinati, ma comunque pratici da usare, che presentano tutte le scorciatoie Windows da tastiera e il supporto del multi-gesture, peccato che non siano retroilluminati. Il touchpad buono ma un po stretto, quindi potrebbe essere difficoltoso da usare per chi ha dita pi grandi della media. La qualit della tastiera discreta, in plastica e realizzata con materiali antigraffio, in grado di proteggere il display da chiusa. Grazie alla cerniera non fissa, permette di utilizzare il tablet in due posizioni diverse, a seconda delle esigenze.



Passando al settore fotografico, il Samsung Galaxy TabPro S presenta due fotocamere, una posteriore e una frontale, entrambe con una risoluzione di 5 megapixel, ed possibile realizzare filmati video Full HD. Non mancano, poi, il GPS, laccelerometro, il sensore di luminosit e una porta USB Type C. La batteria ricaricabile al litio da 5200 mAh assicura unautonomia massima di 10 ore.